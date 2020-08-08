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суббота, 08 августа 2020 12:00

Сигареты спрятали за удобрениями: партию контрабанды оценивают в 7 млн. грн

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Сигареты спрятали за удобрениями: партию контрабанды оценивают в 7 млн. грн
Среди заявленного груза обнаружили большое количество коробок с сигаретами марки Минск. Фото: https://dpsu.gov.ua/

Более 530 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками на сумму около 7 млн. грн нашли в грузовике, который задержали в пункте пропуска "Новые Ярыловичи" пограничники Черниговского отряда.

Грузовик задержали вчера вечером. По документам - перевозил минеральные удобрения. За рулем был 29 летний гражданин Беларуси, передает Государственная пограничная служба.

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Учитывая индикаторы риска и опыт предыдущих задержаний, пограничники решили направить транспортное средство на дополнительную проверку. Среди заявленного груза обнаружили большое количество коробок с сигаретами марки Минск.

В Польше правоохранители пресекли деятельность двух подпольных производств контрафактных сигарет. Среди задержанных - 6 украинцев.

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