Сидели голые и ели сырой лук: мать бросила 6 детей на улице

В Одессе мать бросила 6 детей на улице вместе с несовершеннолетним двоюродным братом.

Дети провели на детской площадке и у пруда двое суток. Были почти голые и ели сырой лук. Отвечали взрослым, которые на улице оставила мать, но за ними ухаживает дядя, говорится в ТСН.

Автор: ТСН В Одессе мать оставила шестерых детей на берегу пруда. Они ели сырой картофель и лук

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Двух младших детей отправили на обследование в больницу, остальных четырех - в приют. На берегу пруда, где дети периодически гуляли, остались их вещи: одежда, белье, подушки и пустой пакет из-под молока.

В социальной службе объясняют, что 32-летняя мать вместе с детьми жила в селе Подольского района. В Одессу приехала на поиски работы, но из арендованного жилья семью выгнали.

Сейчас женщина собирает документы, чтобы забрать детей.

Троих девочек - 6-летнюю, 5-летнюю и 5-месячную - забрали с берега моря на херсонском курорте правоохранители. Дети жили в палатке. Тревогу из-за детей, которые целыми днями находятся в палатке на берегу моря, пока родители торгуют персиками на рынке, забили отдыхающие. Они сообщили, что дети просят есть, без присмотра купаются в море. Выяснилось также, младшей давали алкоголь, чтобы она больше спала.