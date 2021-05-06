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четверг, 06 мая 2021 07:32

"Схватили за капюшон и бросили в багажник": 10-летняя девочка заявила о похищении

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&quot;Схватили за капюшон и бросили в багажник&quot;: 10-летняя девочка заявила о похищении
В Одессе 10-летняя школьница ради развлечения заявила о своем похищении. Фото: npu.gov.ua

В Одессе 10-летняя девочка позвонила в полицию и сообщила, что неизвестные схватили ее посреди улицы, бросили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.

Это произошло 5 мая около 21:00 в центре города, на ул. Пушкинской, где она сидела на скамейке. Девочка подробно описала, как ее "схватили за капюшон, пронесли примерно пять минут и бросили в багажник" черного автомобиля Renault. При этом была даже названа часть номера машины - "4859".

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В действие был введен план "Перехват". Как выяснилось, с ребенком все в порядке, а сообщение о похищении оказалось неудачной шуткой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Поскольку малолетняя злоумышленница еще не достигла возраста, с которого наступает ответственность за указанное правонарушение, полицейские составят протокол на ее мать за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

В Харькове подросток сделал ложное сообщение о минировании больницы. Парень признался, что сделал это ради развлечения.

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