Сгорела СТО с автомобилями

В столице масштабный пожар уничтожил СТО с автомобилями. Фото: Киев Оперативный

В Киеве на улице Новомостицкой произошел масштабный пожар на станции технического обслуживания.

Огонь уничтожил помещение СТО и несколько машин. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Около 11:20 на улице Новомостицкой, 25Г, произошел пожар на станции технического обслуживания. Пока неизвестно что именно вспыхнуло, но в результате пожара полностью сгорело помещение, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и еще несколько машин, которые люди успели вытолкать из опасной территории", - сказано в сообщении.

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К счастью, из людей никто не пострадал.

Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Конотопе на Сумщине. Дым, что появлялся из-под крыши, заметил случайный прохожий и вызвал спасателей.