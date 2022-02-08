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вторник, 08 февраля 2022 13:27

Сеяли панику: прикрыли 18 тыс. российских ботов-"минеров"
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Во Львове киберспециалисты разоблачили и ликвидировали две ботофермы на 18 тыс. фейковых аккаунтов.

Администраторов ботофермы курировали организаторы из России, сообщает Служба безопасности Украины. Боты публиковали ложную информацию о минировании объектов, в частности социальной и критической инфраструктуры.

"К противоправной деятельности причастны трое жителей Львовской области. Двое злоумышленников оборудовали свои жилища под нужды ботоферм, а третий обеспечивал их техническое обслуживание. Работали в основном в соцсетях. Распространяли фейки для нагнетания панических настроений", - говорится в сообщении.

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В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли: два комплекта GSM-шлюзов; 92 и 375 онлайн-канальных; 3 тыс. сим-карт мобильных операторов; ноутбуки с доказательствами противоправной деятельности; черновую бухгалтерию.

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

СБУ разоблачила ботоферму на 6 тыс. аккаунтов, распространявших антиукраинские взгляды. По данным следствия, в группу входили девять человек, проживающих в Киеве. Благодаря своей разработке они могли автоматически регистрировать новые аккаунты, наполнять профили контентом, одновременно администрировать большое количество пользователей.

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Дата
08
февраля

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