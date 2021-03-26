Шевченко и Семенченко арестовали: есть возможность выйти под залог

Шевченко и Семенченко арестовали до 24 мая. Фото: lexinform.com.ua

Следственная судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова арестовали до 24 мая Евгения Шевченко вместе с Семеном Семенченко, которые подозреваются в "деле ППК".

У Шевченко есть возможность выйти под залог в размере 5 млн грн, сообщает "Граты".

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Шевченко взяли под стражу в зале суда. Он сказать, что денег на залог у него нет, но он рассчитывает на помощь друзей. Защита намерена подавать апелляцию на решение суда.

СБУ подозревает его в участии и организации незаконной "частной военной компании" вместе с Семеном Семенченко, а также нарушение порядка международных передач товаров. Прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк просил отправить Шевченко в СИЗО без права выхода под залог, учитывая тяжесть преступления и существующие риски.

Адвокаты Шевченко Тарас Беспалый и Богдан Яворский просили отказать прокурору в ходатайстве. Они заявили, что он не совершал инкриминируемые ему действия - незаконного вооруженного формирования не существует, а есть охранная фирма, которая действовала в рамках закона. К оружия, изъятого на тренировочной базе, Шевченко тоже никакого отношения не имеет. Адвокаты считают, что доказательства вины Шевченко в подозрении отсутствуют. Они отметили, что статья о нарушении порядка международных передач товаров не предусматривает меру пресечения в виде заключения под стражу.

24 марта 2021-го Служба безопасности Украины задержала Семена Семенченко и Евгения Шевченко. Их подозревают в организации деятельности вооруженного формирования и поставке военных товаров из РФ. Других подозреваемых по этому делу - Александра Новикова, Сергея Акимовича и Игоря Орленко - Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест.