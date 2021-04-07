Сестра забила младшего брата: что известно о мотиве

На Кировоградщине 21-летняя женщина палкой забила до смерти 9-летнего брата. Фото: pixabay.com

На Кировоградщине арестовали без права на залог 21-летнюю жительницу села Каменный Брод Добровеличковского района.

Ее подозревают в убийстве младшего брата, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Мальчику было 9 лет, по данным ведомства, а не 7, как сообщалось ранее.

"Трагедия произошла в конце марта. Подозреваемую в убийстве мальчика установили и задержали по горячим следам. Это 21-летняя сестра погибшего. Ей сообщено о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Избрана наиболее строгая мера пресечения - содержание под стражей", - рассказала Gazeta.ua начальник отдела защиты интересов детей и противодействия насилию областной прокуратуры Алла Мороз.

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Сестра избила брата до смерти якобы из-за того, что он не хотел учить уроки. В селе о семье отзываются хорошо.

"Семья многодетная. Дети ухоженные. Обычные люди. Ни в чем плохом их не замечали. Держат хозяйство, с этого и живут", - рассказали в селе.

По делу продолжается досудебное расследование.

В Песчаном Броде Добровеличкивского района Кировоградской области 21-летняя женщина палкой забила до смерти 9-летнего брата. Дома были вдвоем. Мать еще с одним ребенком поехала в Киев на лечение.