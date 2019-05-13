Шестилетний мальчик утонул в бассейне

В Одесской области трагически погиб 6-летний мальчик. Фото: Journalist

В селе Шевченково Одесской области в бассейне утонул 6-летний ребенок.

Родители находились рядом, однако избежать трагедии не удалось. Об этом сообщил глава Килийского ОТГ Павел Бойченко в Facebook.

"В селе Шевченково произошла трагедия. В бассейне утонул 6-летний мальчик. Несмотря на то, что взрослые находились практически рядом с ребенком все время, момент падения в бассейн остался незамеченным. Считанных секунд хватило, чтобы ребенок погиб", - написал Бойченко.

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По его словам, семья благополучная. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

В Харькове 8-летний мальчик упал с дамбы в воду и утонул. Трагедия произошла, когда дети играли на подвесном мосту возле плотины.