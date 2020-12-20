Шестиклассник погиб на снежной горке

Ребенок погиб, когда катался на санках

В селе Новоселовка Нововодолажского района Харьковской области погиб парень 11 лет. 19 декабря катался на санках. Трагедия произошла примерно в 13:30.

"В селе Новоселовка есть природные горки, которые образовались на месте старого карьера. Дети очень любят там кататься на санках, как только выпадает первый снег. 19 в декабря группа школьников пришли туда повеселиться. Шестиклассник выбрал самый высокий холм и решил скатиться с него. Однако, ребенок не справился с санками на скользком склоне, и они выскочили из-под него. Мальчик полетел с горки сломя голову и ударился о камень, как рассказывают очевидцы ", - говорится в сообщении Нацполиции.

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Скончался до приезда медиков. Вероятно ударился о камень височной долей головы. Погибший из благополучной семьи, по словам следователей. Родителей рядом в момент происшествия не было. Следователи квалифицировали дело, как несчастный случай.

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