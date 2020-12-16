10-летний мальчик погиб на дороге

В Покровске Донецкой области 10-летний мальчик попал под колеса Suzuki Grand Vitara. От полученных травм ребенок погиб на месте.

Авария произошла около 11:00 15 декабря, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Автор: don.gp.gov.ua В Донецкой области 10-летний мальчик попал под колеса Suzuki Grand Vitara, когда переходил дорогу

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"59-летний водитель автомобиля, выезжая из города Покровск, совершил наезд на мальчика, который в это время переходил дорогу. От полученных многочисленных травм 10-летний ребенок погиб на месте", - говорится в сообщении.

Автор: don.gp.gov.ua От полученных травм школьник погиб на месте

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают свидетелей и обстоятельства происшествия.

Возле школы на ул. Богдана Хмельницкого в поселке Клевань Ровенской области погиб 8-летний мальчик. Он из села Заставье Ровенского района. Был единственным ребенком в семье. Его сбил на пешеходном переходе 65-летний житель Волынской области за рулем грузовика Mercedes.