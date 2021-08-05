Шестиклассница выпала из окна первого этажа и умерла

На Днепропетровщине 12-летняя девочка выпала из окна первого этажа и умер. Фото: npu.gov.ua

В городе Каменское Днепропетровской области 12-летняя девочка выпала из окна первого этажа и умерла.

Происшествие случилось вчера, 4 августа, около 15:00 на просп. Юбилейном, сообщает "Днепр Оперативный".

Ученице шестого класса внезапно стало плохо, именно поэтому она выпала из окна.

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По предварительной информации, при жизни у девочки были проблемы с сердцем и почками.

Все подробности происшествия выясняются.

12-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Южноукраинске Николаевской области. Она в реанимации, за ее жизнь борются медики. Девушка гостила у подруги, когда произошло несчастье. Ее отец подозревает, ее могли выбросить.