Шестиклассница выпала из окна первого этажа и умерла

В городе Каменское Днепропетровской области 12-летняя девочка выпала из окна первого этажа и умерла.
Происшествие случилось вчера, 4 августа, около 15:00 на просп. Юбилейном, сообщает "Днепр Оперативный".
Ученице шестого класса внезапно стало плохо, именно поэтому она выпала из окна.
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По предварительной информации, при жизни у девочки были проблемы с сердцем и почками.
Все подробности происшествия выясняются.
12-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Южноукраинске Николаевской области. Она в реанимации, за ее жизнь борются медики. Девушка гостила у подруги, когда произошло несчастье. Ее отец подозревает, ее могли выбросить.
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