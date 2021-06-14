Семья уже пережила две трагедии: рассказали о погибших 16-летних товарищах

 
Ексклюзивы
1/5
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 369
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 333
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 558
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
6 Просмотров: 1287
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1404
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 738
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1548
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1098
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1926
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 567
Фото
Все фото
4
3
7
4
8
Нашли тела пропавших 16-летних товарищей - СМИ
Нашли тела пропавших 16-летних товарищей - СМИ
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
В Турции при загадочных обстоятельствах погибла модель-украинка
В Киеве разбился тренер по бодибилдингу
В Киеве разбился тренер по бодибилдингу
Полицейский &quot;подрезал&quot; машину с детьми и обстрелял пассажиров
Полицейский "подрезал" машину с детьми и обстрелял пассажиров
11-летняя девочка исчезла по дороге в школу. К поискам привлекли полтысячи людей
11-летняя девочка исчезла по дороге в школу. К поискам привлекли полтысячи людей
Видео
Все видео
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
Сразу под колеса авто: момент падения 17-летнего с канатной дороги
Сразу под колеса авто: момент падения 17-летнего с канатной дороги
На волосок от трагедии: бешеный дрифтер едва не стал причиной ДТП
На волосок от трагедии: бешеный дрифтер едва не стал причиной ДТП
В кустах нашли тело обнаженной женщины
В кустах нашли тело обнаженной женщины
16-летний парень бил девушек для самоутверждения: показали видео и фото (18+)
16-летний парень бил девушек для самоутверждения: показали видео и фото (18+)
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 720
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 504
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 423
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2718
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 639
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
1 Просмотров: 1107
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
понедельник, 14 июня 2021 11:42

Семья уже пережила две трагедии: рассказали о погибших 16-летних товарищах

  Комментировать

Жители села Устечко в Тернопольской области рассказали о 16-летних Игоря Сюсяйле и Петре Харуке, которые пошли рыбачить и погибли.

Автор: podiya.te.ua
  На Тернопольщине нашли мертвыми 16-летних Игоря Сюсяйло и Петра Харука, которые исчезли во время рыбалки
На Тернопольщине нашли мертвыми 16-летних Игоря Сюсяйло и Петра Харука, которые исчезли во время рыбалки

Лодку, на которой плавали пропавшие, нашли в 5 км от села. Также на берегу реки нашли куртки и мобильные телефоны ребят. Говорят, Игорь местный, Петр - из соседнего городка. Ребята вместе учились в училище и дружили. Игорь в 23:00 10 июня еще позвонил матери и попросил приготовить ужин. Говорил, что идут уже домой. И перестал выходить на связь с родными. Те забили тревогу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От 16-летних товарищей осталась только одежда

Семья Игоря в этом году уже пережила две трагедии, рассказал местный житель Иван, передают "Тернопольские события".

"У него 1 февраля отец умер, ему было только 42 года. За ним последовала и бабушка. А тапер такая беда произошла с Игорем. Жаль мать", - говорит Иван.

Петр был также из благополучной семьи. У него есть две сестры. Незадолго до трагедии его мать уехала в Польшу на заработки. После исчезновения сына вернулась домой.

В Тернопольской области 13 июня нашли мертвыми 16-летних Игоря Сюсяйло и Петра Харука, которые исчезли во время рыбалки. Их искали три дня. Тело Игоря нашли местные в Днестре возле села Устечко. Информацию подтвердил староста общины Игорь Туклинович. Тело Петра якобы нашли рыбаки в Днестре у Залещиков. Официального подтверждения пока нет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Семья уже пережила две трагедии: рассказали о погибших 16-летних товарищах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

"С трупами не связываться. Никому не продаваться и приступить к работе" - 130 лет назад родился Евгений Коновалец

Жителей стран Балтии начали депортировать

Заложили основу европейской интеграции Украины

Художника убили выстрелом в затылок

Шенгенское соглашение подписали посреди реки на границе трех стран

Для строительства использовали камни с древнегреческого города

Первый компьютер весил 13 тонн

Самое читаемое
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича
Меркель разобраться с делом политзаключенного Романа Протасевича Просмотров: 11629
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ
Руководитель штаба морской охраны бежал в Россию - СМИ Просмотров: 9729
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
Львовские батяры устроили ретро-велопарад - фото
26
 Просмотров: 5517
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
Сексапильная Анна Седокова похвасталась пышными прелестями
4
 Просмотров: 3879
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
Третий матч Евро едва не завершился трагедией
 1 Просмотров: 3096
Происшествия
Привезли с судорогами и параличом: 3-летнюю девочку чуть не забили до смерти
Привезли с судорогами и параличом: 3-летнюю девочку чуть не забили до смерти Просмотров: 54
Женщина накормила четырех детей ядовитыми грибами
Женщина накормила четырех детей ядовитыми грибами Просмотров: 99
14-летний парень погиб, пока рядом отдыхали взрослые
14-летний парень погиб, пока рядом отдыхали взрослые Просмотров: 306
Иномарку разорвало пополам от удара: видео роковой поездки
Иномарку разорвало пополам от удара: видео роковой поездки Просмотров: 405
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
 Просмотров: 873
Больше всего комментируют
6
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
5
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
3
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Куратор батальона "Кривбасс" в "Праве на власть" несколько раз сманипулировал по поводу войны на Донбассе: фактчекинг
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
Голосов: 219
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть