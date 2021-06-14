Семья уже пережила две трагедии: рассказали о погибших 16-летних товарищах

Жители села Устечко в Тернопольской области рассказали о 16-летних Игоря Сюсяйле и Петре Харуке, которые пошли рыбачить и погибли.

Автор: podiya.te.ua На Тернопольщине нашли мертвыми 16-летних Игоря Сюсяйло и Петра Харука, которые исчезли во время рыбалки

Лодку, на которой плавали пропавшие, нашли в 5 км от села. Также на берегу реки нашли куртки и мобильные телефоны ребят. Говорят, Игорь местный, Петр - из соседнего городка. Ребята вместе учились в училище и дружили. Игорь в 23:00 10 июня еще позвонил матери и попросил приготовить ужин. Говорил, что идут уже домой. И перестал выходить на связь с родными. Те забили тревогу.

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Семья Игоря в этом году уже пережила две трагедии, рассказал местный житель Иван, передают "Тернопольские события".

"У него 1 февраля отец умер, ему было только 42 года. За ним последовала и бабушка. А тапер такая беда произошла с Игорем. Жаль мать", - говорит Иван.

Петр был также из благополучной семьи. У него есть две сестры. Незадолго до трагедии его мать уехала в Польшу на заработки. После исчезновения сына вернулась домой.

В Тернопольской области 13 июня нашли мертвыми 16-летних Игоря Сюсяйло и Петра Харука, которые исчезли во время рыбалки. Их искали три дня. Тело Игоря нашли местные в Днестре возле села Устечко. Информацию подтвердил староста общины Игорь Туклинович. Тело Петра якобы нашли рыбаки в Днестре у Залещиков. Официального подтверждения пока нет.