Семья сгорела мгновенно: во время атаки на телебашню погибли прохожие

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Во время вражеской атаки на телебашню в Киеве работники не пострадали.

Погибли пятеро прохожих, сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Я призываю всех киевлян не ходить и не ездить по улицам! Будьте максимально осторожны. Эту ночь лучше провести в укрытиях", – говорит Кличко.

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Сгорела на месте семья из четырех человек – вероятно шли рядом одной группой в парке через дорогу. Там же на тротуаре одного прохожего посекло осколками, сообщил политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Также вероятно убило водителя автомобиля, разрезанной осколком пополам. И водителя джипа – небольшим осколком, пробившим лобовое стекло.

"Итого - от 5 до 7 трупов гражданских. Возможно, погибших больше в кварталах рядом", - сообщил Голобуцкий.

Российские оккупанты сбросили два снаряда на телебашню 1 марта в 17:18. Начался пожар. В 17:53 огонь потушили. Из админздания эвакуировали пять человек. Спасатели разбирают завалы.