Семья с тремя детьми разбилась в смертельной аварии

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12 октября примерно в 21:40 вблизи села Майдан Хустского района Закарпатской области супруги с тремя детьми разбились на Audi A4.

12-летний мальчик погиб на месте, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Водитель ехал по дороге Долина-Хуст со стороны села Верхний Быстрый в сторону Майдана. Не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП водитель, его жена и двое детей 10 и 2 лет получили разного рода травмы и госпитализированы в Межгорскую центральную больницу. Еще один мальчик погиб на месте происшествия", - рассказали спасатели.

Они вытащили изуродованный автомобиль на проезжую часть дороги.

Все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

На трассе в селе Крогулец на Тернопольщине не разминулись автомобили Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti. 36-летняя пассажирка Daewoo погибла. Ее муж, который был за рулем, и 13-летний сын оказались в больнице.