Семья с 2-летним ребенком отравилась угарным газом

Семью госпитализировали после отравления угарным газом. Фото: Reuters

Во Львове семья из 2-летним ребенком отравилась угарным газом.

Инцидент произошел в квартире многоквартирного дома по улице Озерная, 28. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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"Угарным газом отравились 3 человека, в том числе 1 ребенок (2019 года рождения). В состоянии средней степени тяжести их госпитализировали в медицинские учреждения г. Львов", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Тамбовской области России 5 человек погибли в результате взрыва телевизора. Это 50-летний хозяин дома, его 62-летний и 54-летний братья, а также их знакомые 57-летний мужчина и 46-летняя женщина.