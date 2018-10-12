Семья отравилась грибами: двое умерли

Девочка и ее мать умерли после употребления грибов. ФОТО: unian.ua

Семья отравилась грибами в Олешковском районе Херсонской области. 8-летняя девочка и ее отец умерли. 28-летняя мать в тяжелом состоянии - в реанимации.

Семья собирала грибы 6 октября, сообщили в областном Департаменте по вопросам гражданской защиты.

"Собирали в Олешковском районе. Сама семья живет в селе Великие Копани. Грибы ели. 7 октября мать и дочь привезли в больницу, а отец отказался от госпитализации. 11 октября 8-летняя девочка умерла. Ее 38-летнего отца нашли мертвым в собственном дворе 12 октября ночью", - говорится в сообщении.

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В Днепре 30 сентября грибами отравился 7-летний мальчик. Ребенок умер. Мальчик съел бледную поганку, когда гулял вместе с друзьями на улице. Позже ребенку стало плохо, и только через 2 дня он рассказал родителям, что ел грибы.