Семья отравилась грибами: двое умерли

 
Ексклюзивы
1/5
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 603
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 1944
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 891
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 666
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3861
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 747
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3267
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 2016
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 540
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1314
Фото
Все фото
7
9
5
4
22
Возле столичного метро произошла драка со стрельбой
Возле столичного метро произошла драка со стрельбой
Проверяют леса и колодцы: 16-летнюю Диану Хриненко ищут 2-й месяц
Проверяют леса и колодцы: 16-летнюю Диану Хриненко ищут 2-й месяц
Остатки тел разбросало на десятки метров: именинника с товарищем разорвало авто
Остатки тел разбросало на десятки метров: именинника с товарищем разорвало авто
Фейковый СБУшник навеселе устроил тройную ДТП
Фейковый СБУшник навеселе устроил тройную ДТП
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Видео
Все видео
Трамвай выбросило с рельсов: видео
Трамвай выбросило с рельсов: видео
45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины
45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
Веником по лицу: показали видео, как живут постояльцы пансионата
Веником по лицу: показали видео, как живут постояльцы пансионата
За руководителем юридической фирмы перед покушением следили
За руководителем юридической фирмы перед покушением следили
Интервью
1/5
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 351
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3267
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2718
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1467
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 306
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
пятница, 12 октября 2018 12:10

Семья отравилась грибами: двое умерли

  Комментировать
Семья отравилась грибами: двое умерли
Девочка и ее мать умерли после употребления грибов. ФОТО: unian.ua

Семья отравилась грибами в Олешковском районе Херсонской области. 8-летняя девочка и ее отец умерли. 28-летняя мать в тяжелом состоянии - в реанимации.

Семья собирала грибы 6 октября, сообщили в областном Департаменте по вопросам гражданской защиты.

"Собирали в Олешковском районе. Сама семья живет в селе Великие Копани. Грибы ели. 7 октября мать и дочь привезли в больницу, а отец отказался от госпитализации. 11 октября 8-летняя девочка умерла. Ее 38-летнего отца нашли мертвым в собственном дворе 12 октября ночью", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 20-летний грибник застрелил мужчину

В Днепре 30 сентября грибами отравился 7-летний мальчик. Ребенок умер. Мальчик съел бледную поганку, когда гулял вместе с друзьями на улице. Позже ребенку стало плохо, и только через 2 дня он рассказал родителям, что ел грибы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Семья отравилась грибами: двое умерли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины

Самое читаемое
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 176640
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 52506
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
Страшные последствия: показали впечатляющие фото из Черниговской области
22
 Просмотров: 45091
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 33908
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
18
 Просмотров: 26587
Происшествия
Трамвай выбросило с рельсов: видео
Трамвай выбросило с рельсов: видео
 Просмотров: 279
Младенец умер во время родов на дому
Младенец умер во время родов на дому Просмотров: 1053
Возле столичного метро произошла драка со стрельбой
Возле столичного метро произошла драка со стрельбой
7
 Просмотров: 396
Взрывы на арсенале: куда поселят полсотни людей, оставшихся без жилья
Взрывы на арсенале: куда поселят полсотни людей, оставшихся без жилья 1 Просмотров: 1467
Проверяют леса и колодцы: 16-летнюю Диану Хриненко ищут 2-й месяц
Проверяют леса и колодцы: 16-летнюю Диану Хриненко ищут 2-й месяц
9
 Просмотров: 1746
Больше всего комментируют
27
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
10
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
7
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
6
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
5
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
Голосов: 846
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua