Семь человек погибли на Дне рождении

Мужчина ворвался на празднование и убил шестерых, а потом застрелился. Фото: Canonsitydailyrecord.com.

Семь человек погибли в перестрелке в Колорадо, США.

Стрельба произошла в воскресенье в полночь на Дне рождении в парке передвижных домов, в городе Колорадо-Спрингс, передает The New York Times.

В дом ворвался человек, бойфренд одной из женщин, которая была на праздновании и открыл огонь по гостям. После того, как выстрелил в шесть человек, в том числе и в свою девушку, застрелился.

Когда прибыла полиция одна из жертв была еще жива. Умерла от тяжелых ранений в местной больнице. На праздновании были и дети. Они не пострадали.

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На данный момент, мотивы такого поступка стрелка неизвестны.

В результате перестрелки в бразильском Рио-де-Жанейро погибли по меньшей мере 25 человек, включая полицейского. Перестрелка произошла в ходе полицейской операции в трущобах города. Полиция начала там операцию, когда получила сообщение, что торговцы наркотиками вербуют детей в банду.