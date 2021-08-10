Секс-скандал вокруг звезды кино: как отреагировал актер

Народного артиста Украины 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам. Делал это якобы течение 20 лет и по одной и той же схеме. Он все обвинения называет выдумками. Фото: facebook.com/vladimir.talashko

Народный артист Украины Владимир Талашко отреагировал на секс-скандал, разгоревшийся вокруг него.

Официального заявления не делал. Однако заверил, что все обвинения - выдумки.

"Раздевал-целовал - такого не было. Ничего, кроме приемных экзаменов и консультаций, не было, никакого общения интимного не было. Не знаю, откуда ноги растут", - сказал он, передает ТСН.

Почему разные девушки, которые порой даже не знакомы между собой, начали его обвинять, преподаватель не знает. Подтвердил, что девушки приходили к нему домой на репетиции, но не по одной, а группами.

Руководство университета не верит, что их коллега мог такое делать. А еще, говорят, ни одного сигнала от одной из студенток на протяжении обучения не получали.

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"Никаких официальных бумаг, никаких заявлений, никаких, даже устных, сообщений никогда не поступало. Даже слухов по поводу такой темы я никогда не слышала", - говорит проректор по научной работе Галина Миленька.

В Минкультуры пообещали провести служебное расследование этой ситуации.

"Параллельно организуем возможность для анонимного сбора информации о случаях харассмента в художественной сфере. Реагировать будем обязательно от служебных расследований к привлечении к ответственности", - сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

А пока Владимир Талашко остается преподавателем университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Хотя там проведут независимое расследование. Для этого создадут рабочую группу, сообщает Украинская правда. Владимир Талашко на это время будет отстранен от преподавательской деятельности.

Известного советского и украинского актера 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах две студентки университета им. Ивана Карпенко-Карого. Там звезда "В бой идут одни старики" работает преподавателем. По словам девушек, звезда кино приглашал их к себе домой, предлагал выпить, а потом "фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму". После того откликнулись и другие пострадавшие от рук актера преподавателя. Он добивался не только студенток, но и абитуриенток, которые закончили школу и пришли поступать. И делает это в течение 20 лет и по одной и той же схеме. Историями девушек поделился в Facebook сценарист Богдан Панкрухин.