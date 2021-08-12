Секс-скандал вокруг Владимира Талашко: в университете рассказали новые подробности

Народного артиста Украины 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам. Делал это якобы течение 20 лет и по одной и той же схеме. Он все обвинения называет выдумками. Фото: kinoteatr.ru

Преподавателя Киевского университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого Владимира Талашко, которого студентки обвинили в сексуальных домогательствах, отстранили от работы. Он набрал первый курс, но теперь его заменят.

В университете опросили всех сотрудников. Об этом рассказала проректор университета по научной работе Галина Миленькая.

"Никто о домогательствах не слышал, поэтому мы не знали, как реагировать. Из-за огласки создали рабочую группу для выяснения причин и фактов, появившихся в Facebook. Она начнет работу с первого сентября, когда все преподаватели вернутся из отпусков. А сейчас изучаем материалы. Владимир Талашко в отпуске. С первого сентября он будет отстранен от работы на время действия комиссии. Сколько это продолжится, сказать не могу, поскольку не юрист", - рассказала Миленька, передает "Общественное радио".

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Владимир Талашко обвинения против себя отвергает и называет их фейком.

"Он опровергает факты, изложенные в сообщениях в Facebook. Мы не можем встретиться с авторами сообщений, потому что нет их контактов, не знаем, когда именно они учились", - передала слова преподавателя проректор.

По ее словам, Министерство культуры посоветовало студенткам обратиться с официальными заявлениями в университет. Она также рассказала, что из сообщений в соцсетях следует, что девушки жаловались на возможные приставания Владимира Талашко в деканат. Но опрошенные сотрудники деканата это не подтверждают.

"Сказали, что ни разу никто из студенток на Талашко за 43 года его работы не жаловался. Желательно, чтобы все девушки предоставили нам свои контакты, обращались с определенным пакетом, чтобы можно было работать. Мы готовы выслушать писавших анонимно" , - добавила Миленькая.

Известного советского и украинского актера 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах две студентки университета им. И. К. Карпенко-Карого. Там звезда "В бой идут одни старики" работает преподавателем. По словам девушек, актер приглашал их домой, предлагал выпить, а потом "фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму". После откликнулись и другие пострадавшие от актера-преподавателя. Он добивался не только студенток, но и абитуриенток. И якобы делает это в течение 20 лет и по одной схеме. Историями девушек поделился в Facebook сценарист Богдан Панкрухин.