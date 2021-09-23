Шефира с семьей после покушения охраняет СБУ - СМИ

Служба безопасности Украины предоставила охрану первому помощнику президента Сергею Шефиру, на которого накануне совершили покушение.

Охранять спецслужба будет и семью друга Владимира Зеленского, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники среди правоохранителей.

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"Шефиру как пострадавшему в уголовном производстве, и семье предоставили ​​охрану", - сказано в сообщении.

Соответствующие документы на охрану в СБУ подали следователи полиции.

Утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области обстреляли автомобиль первого советника президента Сергея Шефира.

Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу. По предварительным данным, стреляли из автоматического оружия калибра 7,62 мм.

Шефир не пострадал. Водителю досталось три пули. Раненый смог вывести авто из-под огня.

Рассматривают три основные версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давлении на высшее руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств.