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пятница, 27 сентября 2019 10:32

Считал своей невестой: немец порезал 30-летнюю украинку

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Считал своей невестой: немец порезал 30-летнюю украинку
В Николаеве задержали 51-летнего гражданина Германии, который 5 раз ударил ножом 30-летнюю местную жительницу. Он считал женщину своей невестой. Фото - ТСН

В Николаеве задержали 51-летнего гражданина Германии, который 5 раз ударил ножом 30-летнюю местную жительницу. Он считал женщину своей невестой.

Немец напал на женщину посреди улицы. Она пыталась убежать, забежала в магазин. Но это мужчину не остановило. Он продолжил наносить ей ножевые удары. Затем сел в такси и уехал, сообщает ТСН.

Полицейские быстро обнаружили авто. Но пассажир, находившийся в нем, вел себя спокойно и не подпадал под описание очевидцев. Патрульные сомневались, пока не увидели на его руке порез. Оказалось, перед нападением мужчина надел парик и накладную бороду. Маскировку и окровавленную одежду по дороге он выбросил в окно машины, но копы нашли ее.

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"Уже через 6 минут наряды патрульной полиции остановили этот автомобиль на выезде из Николаева. По дороге он выбросил из салона автомобиля парик, и фейковых бороду, а также куртку, на которой остались пятна бурого цвета", - отметил представитель патрульной полиции Николаева Виктор Киреев.

Задержанный признался, что приехал из Германии, чтобы убить женщину, которую считал невестой. Говорит, год ее удерживал. А потом узнал о ее измене. Потерпевшая в реанимации.

"Повреждены печень и диафрагма, но гемодинамика стабилизирована. Будем надеяться, что все закончится хорошо", - говорит заведующий хирургическим отделением Николаевской больницы скорой помощи Владимир Куриляк.

За покушение на убийство мужчине грозит 15 лет тюрьмы.

11 сентября во городе Гожув-Велькопольский 26-летний поляк застрелил 26-летнюю украинку. Мужчина зашел в прачечную, где работала женщина и выстрелил ей в голову. Владельцы прачечной пытались оказать женщине помощь, но она скончалась на месте. Мужчина скрылся на авто. Его остановили патрульные близ Берлина. Мужчина вышел из машины и направил на них оружие. Полицейские открыли огонь на поражение и застрелили подозреваемого.

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