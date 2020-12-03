СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 200 млн грн

В Житомирской области СБУ разоблачила деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 млн грн.

Центр организовали двое крупных производителей сельхозпродукции, сообщили в пресслужбе СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила правоохранителей, которые за деньги следили за бизнесменами

Фото: ssu.gov.ua

"Они использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. Через них легализовали средства, полученные от продажи продукции, не отраженной в официальной документации. Для обналичивания средств организаторы задействовали 25 подставных физических лиц предпринимателей", - говорится в сообщении.

По заключению экспертов, в течение 2018-2020 годов злоумышленники вывели в тень почти 200 млн грн. Устанавливается точный размер ущерба, нанесенного государству.

Правоохранители провели несколько одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов. Они изъяли более 1,4 млн "отмытых" грн, более 20 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, содержащую сформированные документы и черновую бухгалтерию, доказывающую организацию сделки.

Сейчас принимаются меры для наложения ареста на счета фирм, которые были задействованы в противоправной схеме, и имущество фигурантов для возмещения госбюджета нанесенного ущерба.

В Киеве разоблачили и ликвидировали межрегиональный конвертцентр, который действовал на территории столицы, Киевской и Харьковской областей. Группа лиц с помощью фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита. Предприятия перечисляли средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. Деньги снимали и после вычета 10-12% передавали заказчикам.