СБУ раскрыла мошенничество с социальными выплатами жителям ОРДЛО

Автор: ssu.gov.ua Во время обысков полиция обнаружила доказательства мошенничества с социальными выплатами.

На Харьковщине контрразведка СБУ разоблачила схему начисления террористам ЛНР и ДНР социальных выплат. Организатором махинаций оказался переселенец из Луганской области, который давно проживает в Харькове, сообщили в СБУ.

"За денежное вознаграждение делец предлагал жителям временно оккупированных территорий содействие в противоправном начислении пенсий и других видов государственной социальной помощи. При содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и социальной защиты населения, а также работников банковских учреждений делец оформлял документы на граждан, постоянно проживающих в ОРДЛО. Среди них выявлены боевики террористических организаций Л/ДНР, а также умершие", - говорится в сообщении.

По месту жительства фигурантов дела правоохранители провели обыски. В результате изъяли более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионное мошенничество с социальными выплатами. Организатору противоправной схемы уже сообщили о подозрении. Следственные действия продолжаются.

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Врачи и бандиты воровали деньги военных из инвалидностью. Действовали злоумышленники на территории Тернопольской и Киевской областей. Правоохранители задокументировали около 20 эпизодов присвоения финансовой помощи, которые нанесли государству ущерб на сумму более 7 млн грн.