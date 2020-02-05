СБУ проводит обыски у журналистов

Обыски связаны с прослушиванием Гончарука. Фото: facebook

В квартире журналистов "1+1" Дениса Данько и Евгения Куксина проходит обыск.

Куксину следователи СБУ приказали отдать им его мобильный телефон, настаивая на том, что есть на то судебное решение. Тот заметил, что в постановлении среди перечня предметов об изъятии нет мобильного телефона, передает УНИАН.

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Куксин сообщил, что в постановлении на обыск говорится, что уголовное производство было возбуждено на основании публикации в СМИ о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

СБУ проводит обыски в редакции программы "Гроші" телеканала "1+1". Обыскивают здание по адресу: улица Куреневская, 18. Трансляцию с места происшествия ведет журналист "1+1" Владимир Тимофийчук.