СБУ поймала шпиона, сливавшего информацию ФСБ

В Украине задержан агент ФСБ.
Он продвигал идеи русского мира, передает СБУ.
Мужчина искал микробиологические лаборатории двойного назначения, собирал информацию об общественно-политической ситуации в Украине и проводил информационные операции.
У агента был псевдоним "Гелен". Его куратором был сотрудник ФСБ Александр Щипицын.
У задержанного есть документы прикрытия на имя Александра Шипулина. Он будто бы работает в Казанском институте евразийских и международных исследований.
СБУ установила московского координатора этого агента. Им оказался работник Пятой службы Департамента оперативной информации ФСБ РФ Сергей Хрусталев.
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Шпиона взяли под стражу.
Украинские военные пленили 14 российских захватчиков в Сумской области. Среди задержанных оккупантов водители, наводчики и командующий группой. Об этом сообщает Национальная полиция.
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