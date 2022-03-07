СБУ поймала шпиона, сливавшего информацию ФСБ

Человек собирал информацию и передавал в Москву. Фото: СБУ

В Украине задержан агент ФСБ.

Он продвигал идеи русского мира, передает СБУ.

Мужчина искал микробиологические лаборатории двойного назначения, собирал информацию об общественно-политической ситуации в Украине и проводил информационные операции.

У агента был псевдоним "Гелен". Его куратором был сотрудник ФСБ Александр Щипицын.

У задержанного есть документы прикрытия на имя Александра Шипулина. Он будто бы работает в Казанском институте евразийских и международных исследований.

СБУ установила московского координатора этого агента. Им оказался работник Пятой службы Департамента оперативной информации ФСБ РФ Сергей Хрусталев.

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Шпиона взяли под стражу.

Украинские военные пленили 14 российских захватчиков в Сумской области. Среди задержанных оккупантов водители, наводчики и командующий группой. Об этом сообщает Национальная полиция.