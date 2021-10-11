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понедельник, 11 октября 2021 17:40

СБУ поймала россиянина, который занимался милитаризацией Крыма

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СБУ поймала россиянина, который занимался милитаризацией Крыма
Оккупанты пригласили задержанного заниматься инфраструктурными проектами. Фото: СБУ

СБУ задержала россиянина, способствовавшего оккупации Крыма.

Он занимался развитием инфраструктуры для быстрой милитаризации Крыма, сообщает СБУ.

"По имеющимся данным мужчина приехал из России для организации процесса развития важных инфраструктурных проектов. Ему пообещали повышение по службе. Тогда это было обычной практикой, поскольку оккупанты не доверяли "перебежчикам" и ​​на стратегические направления "расставляли своих", - говорится в сообщении.

В 2014-2017 годах задержанный руководил незаконно созданными структурами на базе захваченных украинских предприятий.

Иностранец активно способствовал незаконному захвату имущества украинских предприятий и их использованию для развития инфраструктуры оккупированного полуострова.

Занимался перевозкой грузов Черноморского флота Минобороны РФ. Принимал участие в рабочих совещаниях под председательством главы крымских оккупантов Сергея Аксенова. Отчитывался о выполнении обязанностей и выдвигал предложения по развитию инфраструктурных проектов оккупантов.

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В сентябре 2021-го ему сообщили о подозрении.

Боевика ЛНР, который сбежал от террористов на позиции украинских военных, задержали и допросили. Он родом из Попасной. На оккупированную территории выехал в 2014-м с отцом, который был активным участником незаконных вооруженных формирований. Видео допроса обнародовала СБУ.

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Дата
11
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