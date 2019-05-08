СБУ поймала пророссийского агитатора

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила пропагандиста, который распространял антиукраинские материалы по заданию России.
Некоторые из них были направлены на акции для создания массовых беспорядков 8 и 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Агитатор распространял идеи "украинской псевдогосударственности" и размещал публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и нарушению целостности страны", - объяснили в ведомстве.
После обысков на технике злоумышленника обнаружили созданную им карту с разделенной Украины. Восток обозначил как "Новороссию", центр - "Малороссию", западную часть подписал Польшей.
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Мужчине инкриминируют призыв к посягательству на территориальную целостность нашего государства.
Сотрудники СБУ разоблачили в Сумской области гражданина РФ на распространении антиукраинских материалов на территории региона.
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