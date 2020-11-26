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четверг, 26 ноября 2020 13:59

СБУ блокировала канал поставки российских военных товаров в Африку

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СБУ блокировала канал поставки российских военных товаров в Африку
Правоохранители разоблачили деятельность менеджеров одной из киевских компаний, которые планировали незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки Фото: zik.ua

СБУ заблокировала незаконный канал поставки российских товаров военного назначения в одну из стран Африки.

Правоохранители разоблачили деятельность менеджеров киевской компании, которые планировали незаконно поставлять комплектующие к вертолетной технике в одну из стран Африки, сообщили в пресс-службе СБУ.

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"Для скрытия российского происхождения товаров и их военного назначения при таможенном оформлении груза, организаторы предоставили документацию, в которой указанны ложные сведения. Так же в отправителей не было разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством, для экспорта товаров данной категории. Переправить военную продукцию злоумышленники планировали авиарейсом из Международного аэропорта "Борисполь", - говорится в сообщении.

Известно, что правоохранители открыли уголовное производство за нарушение порядка предоставления товаров, подлежащих экспортному контролю. Следствие продолжается.

Служба безопасности Украины блокировала незаконную многомиллионную поставку продукции на временно оккупированную территорию Донецкой области. С помощью "скрытого транзита" организаторы отгружали на адреса подставных иностранных фирм пищевые товары. После пересечения госграницы эти товары попадали на территорию ОРДО. Перевезти продуктов успели на 8,5 млн грн.

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