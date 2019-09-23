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понедельник, 23 сентября 2019 11:50

СБУ блокировала деятельность мощного конвертационного центра
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СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год.
Фото: ssu.gov.ua
СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год.
СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год.
СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год.
СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд гривен в год.

Служба безопасности Украины ликвидировала незаконный конвертационный центр с общим объемом проконвертированных средств более 1 млрд гривен в год.

Сообщила об этом пресс-служба СБУ на официальном сайте.

"Группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники на заказ "клиентов"осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в "теневой" сектор экономики", — говорится в сообщении.

Среди заказчиков услуг незаконного конвертцентра были некоторые коммерческие структуры реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.

Правоохранители провели обыски в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела. В результате изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах. Обнаружили также учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые злоумышленники использовали для вывода средств за рубеж. Кроме того, нашли электронные ключи и носители информации с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей противоправную деятельность предприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила правоохранителей, которые за деньги следили за бизнесменами

Правоохранители открыли производство по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

СБУ разоблачила чиновника, проворачивавшего миллионные аферы. Подозревают, что он незаконно заключил договор добровольного страхования имущества Харьковского авиапредприятия.

ssu.gov.ua
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