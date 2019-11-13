Сбил, протянул 40 м и поехал дальше: показали кадры смертельного ДТП в Киеве

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13 ноября на улице Зодчих в Киеве произошло смертельное ДТП.

Грузовик NAN сбила женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, и протянула ее еще около 40 м.

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После столкновения водитель поехал дальше. Его остановили очевидцы и заставили вернуться на место ДТП, сообщает dtp.kiev.ua.

В Днепре на Донецком шоссе легковой автомобиль Opel сбил двух человек. Они переезжали дорогу на велосипеде по пешеходному переходу. Мужчина погиб на месте происшествия. Женщину госпитализировали.