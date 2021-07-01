Сбил подруг в центре села: виновник смертельной аварии сдался почти через 16 лет

В Тернопольской области задержали водителя, который в октябре 2005 года сбил насмерть в селе Петриков подруг 16 и 18 лет.

Виновник смертельной аварии более 15 лет скрывался. Теперь сам сдался полиции, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: tp.npu.gov.ua Через 15 лет в полицию Тернополя с повинной пришел водитель, который насмерть сбил двух девушек и скрылся

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"Тогда в центре села автомобиль сбил двух подруг и с места происшествия скрылся, оставив их посреди дороги. Полицейские установили личность подозреваемого и нашли авто - к аварии причастен 26-летний мужчина. Впоследствии его объявили в международный розыск", - рассказали полицейские.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В Мелитополе Запорожской области задержали 46-летнего мужчину, который 18 лет скрывался от правосудия. С 2001 года его разыскивали в Одессе по подозрению в умышленном убийстве.