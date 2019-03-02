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суббота, 02 марта 2019 10:32

Сбил мужчину и тянул 100 метров асфальтом: произошла ужасная авария

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Сбил мужчину и тянул 100 метров асфальтом: произошла ужасная авария
Авария на Голосеевском проспекте унесла жизнь мужчины. Фото: kiev.informator.ua

Водитель синей Kia Cerato сбил 40-летнего мужчину на пешеходном переходе и протянул 100 метров асфальтом. Это произошло на Голосеевском проспекте в Киеве в ночь на 2 марта.

Мужчина погиб на месте, а водитель скрылся, сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 23:40 вчера. По словам водителя, который стал свидетелем аварии, автомобиль проехал на красный свет и сбил пешехода, который в этот момент шел по переходу. При этом авто не уменьшило ход и исчезло.

Свидетели вызвали полицию и медиков. Шансов выжить у пешехода практически не было.

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Благодаря записям с камер наружного наблюдения, удалось установить, что виновником трагедии стала синяя Kia Cerato, которая исчезла в направлении станции метро Теремки.

Украинский автобус разбился в селе Тур Лодзинского воеводства Польши. Следовал по маршруту Киев - Свиноуйсце. Авария произошла сегодня около 3:00. Погиб водитель, еще двое пассажиров госпитализированы в больницу в Поддембице. Всего в автобусе было 15 человек.

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Дата
02
марта

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