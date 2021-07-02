Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг

На Тернопольщине арестовали без права на залог Олега Струня. Он 2005 года в Петрикове сбил насмерть двух девушек и скрывался. Фото: te.20minut.ua

На Тернопольщине арестовали без права на залог Олега Струня. Он 8 октября 2005 в Петрикове, что в пригороде Тернополя, сбил насмерть 17-летнюю Светлану Козлюк и 16-летнюю Наталью Гнатиевич. Две подруги погибли в центре села, в нескольких сотнях метров от своих домов. А в то время 26-летний налоговик убежал. Сдался полиции спустя почти 16 лет.

Все это время Струнь был в международном розыске, рассказал Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Сергей Крета.

"Я очень хорошо помню тот вызов. Страшное зрелище. Старшую из девушек отбросило в сторону. А младшую он провез метра 30 на капоте. От удара ей оторвало голову. И скорее всего, водитель поехал с ней в салоне. Машину нашли тогда на третий день. Бросил в лесополосе, видно, как бензин кончился. Но головы не было. Девочку так и похоронили. Водитель за руль сел тогда пьяный этом рассказали свидетели. Они тогда день рождения в лесу праздновали. Авария произошла после празднования", - рассказал Крета.

Виновника вывезли из села сразу же в ночь трагедии. Его отец имел несколько строительных бригад в Москве. Полицейским удалось выйти на след беглеца. Но его, наверное, успели предупредить. И отец перепрятал сына подозревают, в Сибири.

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Погибшую Наталью Гнатиевич хоронили без головы. Ее подбросили матери через час после похорон.

"Я неделю не могла похоронить своего ребенка. Как можно было убить и голову забрать. Держать неделю в холодильнике, а потом подбросить. Убила бы за такое. Хоть и сама б села в тюрьму. Я ослепла и заболела. И он не имеет права на жизнь", - говорит мать погибшей Натальи Светлана Свист.

Струнь ничего не комментирует. Его адвокат также не объясняет поступка клиента. И с обвинением, и с мерой пресечения - соглашается.

Однако реального срока Струнь может не получить. Его признают виновным. Но дело закроют в связи с истечением срока давности, рассказал адвокат Сергей Старенький.

"Думаю, и сдался он, проконсультировавшись с адвокатом, а не через муки совести. Это тяжкое преступление. Совершенное по неосторожности. Поэтому сроков вины нет. А вот сроки рассмотрения - есть. Поэтому его могут признать виновным в аварии с двумя погибшими. Но освободить от отбывания. Родителям девушек советую подавать гражданские иски, чтобы взыскать хотя бы моральный ущерб", - говорит адвокат.

На Тернопольщине задержали водителя, который в октябре 2005 года сбил насмерть в селе Петриков подруг 16 и 17 лет. Виновник смертельной аварии более 15 лет скрывался. Теперь сам сдался полиции - пришел 29 июня вместе с адвокатом.