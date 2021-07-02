 
Ексклюзивы
1/5
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 81
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
1 Просмотров: 432
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 531
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 207
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Дожди, град и грозы - синоптики дали ужасный прогноз на неделю
Просмотров: 936
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 3357
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 729
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1971
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 162
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 144
Фото
Все фото
6
3
5
3
5
Труп в тоннеле: задержали четвертого подозреваемого
Труп в тоннеле: задержали четвертого подозреваемого
18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
Украинец с бриллиантами в трусах шел через таможню
Вез домой пьяного отца: 11-летний мальчик погиб за рулем авто
Вез домой пьяного отца: 11-летний мальчик погиб за рулем авто
Восстановили в должности прокурора, которого пьяным поймали за рулем. Судить будут полицейского, который его задерживал
Восстановили в должности прокурора, которого пьяным поймали за рулем. Судить будут полицейского, который его задерживал
Видео
Все видео
Отец с 9-летним сыном погибли в поле
Отец с 9-летним сыном погибли в поле
Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео
Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео
Без еды и туалета - украинские туристы застряли в аэропорту
Без еды и туалета - украинские туристы застряли в аэропорту
Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии
Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии
Из горящей пятиэтажки ночью спасали людей - видео
Из горящей пятиэтажки ночью спасали людей - видео
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 144
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 927
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2331
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 801
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
02 июля 2021
Просмотров: 63
Якщо серійний убивця не дотримає слова
Понад місяць світ складав шпаргалки для Джозефа Байдена: він і те має сказати, і про інше не забути. Найактивнішими були українські експерти. Від ...
пятница, 02 июля 2021 19:38

Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг

  Комментировать
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
На Тернопольщине арестовали без права на залог Олега Струня. Он 2005 года в Петрикове сбил насмерть двух девушек и скрывался. Фото: te.20minut.ua

На Тернопольщине арестовали без права на залог Олега Струня. Он 8 октября 2005 в Петрикове, что в пригороде Тернополя, сбил насмерть 17-летнюю Светлану Козлюк и 16-летнюю Наталью Гнатиевич. Две подруги погибли в центре села, в нескольких сотнях метров от своих домов. А в то время 26-летний налоговик убежал. Сдался полиции спустя почти 16 лет.

Все это время Струнь был в международном розыске, рассказал Gazeta.ua начальник отдела коммуникации областной полиции Сергей Крета.

"Я очень хорошо помню тот вызов. Страшное зрелище. Старшую из девушек отбросило в сторону. А младшую он провез метра 30 на капоте. От удара ей оторвало голову. И скорее всего, водитель поехал с ней в салоне. Машину нашли тогда на третий день. Бросил в лесополосе, видно, как бензин кончился. Но головы не было. Девочку так и похоронили. Водитель за руль сел тогда пьяный этом рассказали свидетели. Они тогда день рождения в лесу праздновали. Авария произошла после празднования", - рассказал Крета.

Виновника вывезли из села сразу же в ночь трагедии. Его отец имел несколько строительных бригад в Москве. Полицейским удалось выйти на след беглеца. Но его, наверное, успели предупредить. И отец перепрятал сына подозревают, в Сибири.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Виновник смертельной аварии скрылся за границу, услышав приговор

Погибшую Наталью Гнатиевич хоронили без головы. Ее подбросили матери через час после похорон.

"Я неделю не могла похоронить своего ребенка. Как можно было убить и голову забрать. Держать неделю в холодильнике, а потом подбросить. Убила бы за такое. Хоть и сама б села в тюрьму. Я ослепла и заболела. И он не имеет права на жизнь", - говорит мать погибшей Натальи Светлана Свист.

Струнь ничего не комментирует. Его адвокат также не объясняет поступка клиента. И с обвинением, и с мерой пресечения - соглашается.

Однако реального срока Струнь может не получить. Его признают виновным. Но дело закроют в связи с истечением срока давности, рассказал адвокат Сергей Старенький.

"Думаю, и сдался он, проконсультировавшись с адвокатом, а не через муки совести. Это тяжкое преступление. Совершенное по неосторожности. Поэтому сроков вины нет. А вот сроки рассмотрения - есть. Поэтому его могут признать виновным в аварии с двумя погибшими. Но освободить от отбывания. Родителям девушек советую подавать гражданские иски, чтобы взыскать хотя бы моральный ущерб", - говорит адвокат.

На Тернопольщине задержали водителя, который в октябре 2005 года сбил насмерть в селе Петриков подруг 16 и 17 лет. Виновник смертельной аварии более 15 лет скрывался. Теперь сам сдался полиции - пришел 29 июня вместе с адвокатом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Отца Бандеры расстреляли перед приходом немцев в Киев

Офицер полиции стал секретным агентом и остановил вражеское наступление

За странный опрос Зеленского до сих пор не отчитались

Корабль с чиновниками и военными сел на мель

Эрнест Хемингуэй покончил жизнь самоубийством со второй попытки

Самое читаемое
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 6570
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 6264
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас
Утоляет жажду и освежает: как приготовить домашний квас Просмотров: 5319
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
Киллер ждал во дворе: новые подробности о расстреле представителя Нацкорпуса
3
 Просмотров: 4734
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
Машина горела все 300 км до аэропорта: украинский полковник посадил горящий самолет
4
 Просмотров: 4644
Происшествия
СБУ разоблачила схему контрабанды, которую организовал фигурант списка СНБО
СБУ разоблачила схему контрабанды, которую организовал фигурант списка СНБО Просмотров: 117
15-летнего парня убило дерево
15-летнего парня убило дерево Просмотров: 297
Отец с 9-летним сыном погибли в поле
Отец с 9-летним сыном погибли в поле
 Просмотров: 459
Труп в тоннеле: задержали четвертого подозреваемого
Труп в тоннеле: задержали четвертого подозреваемого
6
 Просмотров: 612
18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
18-летняя беременная закопала труп матери во дворе дома
3
 Просмотров: 999
Больше всего комментируют
7
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
5
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
1
Путин несет опасность - в Украине готовы разместить базы НАТО
1
Зеленский ответил на путинский бред о "одном народе"
1
В империи Трампа проблемы. Обвиняют в серьезных преступлениях - СМИ
Голосов: 192
Голосование Что поможет Украине пройти Англию в четвертьфинал Евро?
  • 1) План на игру от тренерского штаба
  • 2) В Риме трибуны будут поддерживать Шевченко
  • 3) Ничего
Просмотреть