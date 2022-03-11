Шансов выжить нет - 128-я бригада показала работу "Джавелинам"

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали результаты работы американскими переносными противотанковыми ракетными комплексами Javelin по российской бронетехнике.

Соответствующие фото сожженной техники РФ выложили на странице в Telegram Сухопутных войск ВС Украины.

По информации наших подразделений, одна лишь информация о наличии "Джавелинов" на вооружении ВСУ вызывает среди российских оккупантов панику.

"Никакой защиты от этих противотанковых ракетных комплексов у бронированной техники нет. Сила ее поражения настолько велика, что от танков, БМП, БТРов или другой бронированной техники росармии остается куча обугленного металлолома. У экипажа и находящегося на борту техники десанта нет даже минимальных шансов на выживание", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине

FGM-148 "Джавелин" (англ. FGM-148 Javelin) — переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin. Первый серийный ПТРК третьего поколения, оборудованный прицелом "выстрелил-забыл". Ракета имеет тепловую головку самонаведения, поэтому оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты после запуска пока она приближается к цели. Оператор может выбрать один из двух режимов атаки ракеты: атака сверху, для поражения бронетехники в наименее бронированное место, или атака по прямой.

После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года этот ПТРК стал одним из символов украинского сопротивления.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.