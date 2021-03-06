Шансов мало: уточнили состояние украинцев, которые травмировались в ДТП в Польше

В пяти польских больницах находятся 35 украинцев, пострадавших в результате ДТП возле польского города Ярослав.

Из 35 травмированных пятеро - в тяжелом состоянии, сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

Фото: tvn24.pl

"Врачи сейчас нам сообщают, что шансов очень мало", - говорит Павлюк.

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16 пассажиров, которые не получили значительных травм, находятся в гостинице в Ярославе. К ним выехал украинский консул.

После следственных действий украинцы, которые могут быть транспортабельны, отправятся домой. Остальные будут лечить в Польше.

Авария произошла около 23.50 5 марта возле города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 6 человек. 35 получили травмы, пятеро из них в критическом состоянии. На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали в том числе и двумя вертолетами.