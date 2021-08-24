Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали

Оноприенко, "днепропетровские маньяки", "гитлеровец" и злые криминалисты - лишь часть безумных убийц, которые терроризировали украинцев за годы независимости.
Кто они и почему начали убивать - вспоминает Gazeta.ua.
Анатолий Оноприенко - на его руках кровь не менее 52 человек, которых он убивал с 1989 по 1996 годы. В начале своего кровавого пути Оноприенко расстреливал и грабил людей на трассе. До сих пор не известно точное количество его жертв. Прозвища: "Украинский зверь", "Терминатор", "Гражданин О". Судебный процесс над Оноприенко начался 23 ноября 1998 года в Житомире. 1 апреля 1999-го его приговорили к смертной казни. На момент вынесения приговора Оноприенко исполнилось 39 лет. В следующем году в Украине отменили смертную казнь. Наказание заменили на пожизненное заключение. 27 августа 2013 года маньяк умер в Житомирской тюрьме №8 от сердечного приступа. Провел в заключении 17 лет. Тело Оноприенко никто не хотел забирать. Его кремировали за государственные средства. Прах развеяли.
Сергей Ткач убивал с 1980 до 2005 года. Преступнику удавалось избежать ареста благодаря тому, что в молодости он работал в милиции экспертом-криминалистом. Хорошо знал, как заметать следы. Суд доказал 37 убийств с изнасилованием, либо с удовлетворением половой страсти. После приговора, по которому он получил пожизненное заключение, Ткач признался в совершении еще более 30 преступлений. Всего, по неофициальным данным и по словам самого Ткача, совершил более 100 нападений. Жертвами маньяка были в основном девушки 9-17 лет в Крыму, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской, Житомирской областях. Получил пожизненное заключение. 4 ноября 2018-го умер от сердечной недостаточности в колонии №8 в Житомире, где отбывал наказание. За телом осужденного никто из родственников или близких не приехал. Через три дня похоронили собственными силами.
Виктор Саенко и Игорь Супрунюк известны как "днепропетровские маньяки". Начинали с убийств кошек и собак, но позже переключились на людей. В 2007 году они убили 21 человека. Самой младшей из жертв был 21 год. Самой старшей - 70. Все убийства преступников проходили по одинаковому сценарию - нападали неожиданно, жертве разбивали голову молотком или другим тяжелым и острым предметом - чаще арматурой. Были приговорены к пожизненному заключению, когда обоим было всего по 20 лет.
Сергей Довженко - бывший оперативник мариупольской милиции в период с 1999 по 2002 год убил 19 человек. В числе его жертв - 12-летняя девочка, четыре сотрудника МВД и один гражданин Югославии. Довженко арестовали 17 мая 2002 года. 8 сентября 2003-го Апелляционный суд Донецкой области признал Довженко виновным в 17 убийствах. И приговорил к пожизненному лишению свободы. В ноябре 2003 года Довженко отказался от своих показаний и направил в Верховный суд Украины просьбу о пересмотре дела. В мае 2006 года Верховный суд оставил приговор без изменений. Сейчас Довженко 49 лет.
Владимир Кондратенко и Владислав Волкович - "ночные убийцы". Убивали на территории Киева в период с 1991 по 1996 год. Их жертвами становились одинокие мужчины 35-45 лет, проживающих в основном в частном секторе. На их счету 16 убийств. Признались, что в дальнейшем хотели стать наемными киллерами. Суд над ними начался в мае 1997 года. А через несколько дней, 31 мая, Кондратенко умер под стражей из-за передозировки лекарств, которые ему прописали. После его смерти Волкович пытался все убийства списать на покойного. Но ему это не удалось. В августе 2000-го получил пожизненное заключение.
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Руслан Хамаров - в течение 2000-2003 годов убил 11 женщин в Бердянске на Запорожье. Он знакомился с жертвами в парке, в барах или на танцах, приглашал к себе домой, напоил водкой и занимался сексом. После этого выходил в коридор, брал самодельный нож, иногда молоток или бутылку, и убивал жертву. Затем занимался сексом с трупом. Тела сбрасывал в колодец возле дома. Его задержали в начале марта 2003 года по подозрению в убийстве супругов-пенсионеров. Тогда же признался правоохранителям, что в конце февраля после ссоры убил 17-летнюю девушку и сбросил ее тело в колодец. У нее остались муж и восьмимесячный ребенок. Через две недели Хамаров признался, что в колодце лежат тела еще 10 женщин. При этом он заявлял, что в его доме побывали сотни женщин, но убивал он только тех, что ему не понравились. Суд признал Хамарова вменяемым. Сейчас он отбывает пожизненное заключение. Ему 49 лет.
Юрий Кузьменко - жил в Боярке под Киевом. Работал столяром, имел жену и пасынка. Начинал с грабежей в столице и изнасилований. А первое убийство совершил в 2006 году. Тогда он предложил 20-летней женщине подвезти ее домой, а вместо этого отвез на заброшенный аэродром и изнасиловал. И пригрозила, что заявит на него в милицию, а он задушил ее и бросил труп на аэродроме. Позже маньяк, получивший впоследствии прозвище "Элвис", признался, что в момент убийства получил "необычный кайф". Далее началась серия убийств. При этом Кузьменко не волновал возраст жертвы - самой старшей женщине было около 90 лет. Он просто предлагал подвезти женщин, после чего завозил в глушь и насиловал. Пока полиция никак не могла выйти на Кузьменко, обсуждался вариант забора крови у всего мужского населения Киевской области. Были проверены более 10 тыс. человек, тысячи авто, но поиски не дали результата.
Последней жертвой маньяка стала молодая девушка, Анна, которой он также предложил подвезти до дома. Позже выяснилось, что убийца и жертва были дальними родственниками. Полиции удалось выйти на его след благодаря случайному свидетелю, который запомнил марку авто, цвет и фрагмент госномера. Это произошло в 2009-м.
Во время задержания Кузьменко заявил правоохранителям, что рад, что его поймали, поскольку жажда убийств была уже слишком сильной. Признался в 206 убийствах. Следствие смогло доказать 14. Получил пожизненное заключение. Отбывает наказание и помогает в поимке других маньяков.
Александр Сергов - 21-летний "убийца-гитлеровец". 20 апреля 2010 года, в день рождения Гитлера, он убил в Чернигове трех человек, одного мужчину покалечил. Его почерк - отрубленная голова. Последней жертве удалось выжить. 45-летний Валерий Якименко смог отбиться от нападающего, а затем помог составить фоторобот. Убийцу признали невменяемым и отправили на лечение в единственную в Украине психиатрическую клинику со строгим наблюдением, что в городе Днепр. В мае прошлого года комиссия врачей-психиатров впервые попросила изменить для Александра принудительные меры медицинского характера на более мягкие. Ведь его состояние улучшилось и теперь он не является особо опасным для окружающих. Поэтому его пребывания в медицинском учреждении со строгим наблюдением - нецелесообразно. Решением суда Сергова отправили на дальнейшее лечение в Черниговскую областную психоневрологическую больницу, где он находится с 11 августа 2020 года в отделении с усиленным наблюдением.
20 ноября 1990-го по дороге из магазина в российском Новочеркасске арестовали уроженца Сумщины - серийного убийцу, педофила, некрофила и каннибала 54-летнего Андрея Чикатило. На его счету 53 доказанных убийства: 21 мальчика в возрасте от 7 до 16 лет, 14 девочек в возрасте от 9 до 17 лет, 18 девушек и женщин. Сам преступник признался в 56 убийствах, а по оперативным сведениям, маньяком было совершено более 65 убийств в Ростовской области и других регионах Советского Союза.
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