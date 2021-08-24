Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали

Оноприенко, "днепропетровские маньяки", "гитлеровец" и злые криминалисты - лишь часть безумных убийц, которые терроризировали украинцев за годы независимости.

Кто они и почему начали убивать - вспоминает Gazeta.ua.

Анатолий Оноприенко - на его руках кровь не менее 52 человек, которых он убивал с 1989 по 1996 годы. В начале своего кровавого пути Оноприенко расстреливал и грабил людей на трассе. До сих пор не известно точное количество его жертв. Прозвища: "Украинский зверь", "Терминатор", "Гражданин О". Судебный процесс над Оноприенко начался 23 ноября 1998 года в Житомире. 1 апреля 1999-го его приговорили к смертной казни. На момент вынесения приговора Оноприенко исполнилось 39 лет. В следующем году в Украине отменили смертную казнь. Наказание заменили на пожизненное заключение. 27 августа 2013 года маньяк умер в Житомирской тюрьме №8 от сердечного приступа. Провел в заключении 17 лет. Тело Оноприенко никто не хотел забирать. Его кремировали за государственные средства. Прах развеяли.

Автор: lenta.ru 25 лет назад в Яворове на Львовщине задержали самого кровавого маньяка Украины Анатолия Оноприенко. На его счету 52 жертвы, среди которых 11 - дети

Сергей Ткач убивал с 1980 до 2005 года. Преступнику удавалось избежать ареста благодаря тому, что в молодости он работал в милиции экспертом-криминалистом. Хорошо знал, как заметать следы. Суд доказал 37 убийств с изнасилованием, либо с удовлетворением половой страсти. После приговора, по которому он получил пожизненное заключение, Ткач признался в совершении еще более 30 преступлений. Всего, по неофициальным данным и по словам самого Ткача, совершил более 100 нападений. Жертвами маньяка были в основном девушки 9-17 лет в Крыму, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской, Житомирской областях. Получил пожизненное заключение. 4 ноября 2018-го умер от сердечной недостаточности в колонии №8 в Житомире, где отбывал наказание. За телом осужденного никто из родственников или близких не приехал. Через три дня похоронили собственными силами.

Автор: peoples.ru Сергея Ткача, которого окрестили "пологовским маньяком", признали самым кровавым маньяком в истории Украины. Суд доказал 37 убийств с изнасилованием, либо с удовлетворением половой страсти. В общем признавался в более сотни нападений на девушек и женщин

Виктор Саенко и Игорь Супрунюк известны как "днепропетровские маньяки". Начинали с убийств кошек и собак, но позже переключились на людей. В 2007 году они убили 21 человека. Самой младшей из жертв был 21 год. Самой старшей - 70. Все убийства преступников проходили по одинаковому сценарию - нападали неожиданно, жертве разбивали голову молотком или другим тяжелым и острым предметом - чаще арматурой. Были приговорены к пожизненному заключению, когда обоим было всего по 20 лет.

Автор: opentv.media Виктора Саенко и Игоря Супрунюка признали виновными в убийстве 21 человека и приговорили к пожизненному заключению

Сергей Довженко - бывший оперативник мариупольской милиции в период с 1999 по 2002 год убил 19 человек. В числе его жертв - 12-летняя девочка, четыре сотрудника МВД и один гражданин Югославии. Довженко арестовали 17 мая 2002 года. 8 сентября 2003-го Апелляционный суд Донецкой области признал Довженко виновным в 17 убийствах. И приговорил к пожизненному лишению свободы. В ноябре 2003 года Довженко отказался от своих показаний и направил в Верховный суд Украины просьбу о пересмотре дела. В мае 2006 года Верховный суд оставил приговор без изменений. Сейчас Довженко 49 лет.

Автор: 24tv.ua Сергей Довженко - бывший оперативник мариупольской милиции. С 1999 по 2002 год убил 19 человек

Владимир Кондратенко и Владислав Волкович - "ночные убийцы". Убивали на территории Киева в период с 1991 по 1996 год. Их жертвами становились одинокие мужчины 35-45 лет, проживающих в основном в частном секторе. На их счету 16 убийств. Признались, что в дальнейшем хотели стать наемными киллерами. Суд над ними начался в мае 1997 года. А через несколько дней, 31 мая, Кондратенко умер под стражей из-за передозировки лекарств, которые ему прописали. После его смерти Волкович пытался все убийства списать на покойного. Но ему это не удалось. В августе 2000-го получил пожизненное заключение.

Автор: zen.yandex.ru Владимир Кондратенко и Владислав Волкович мечтали работать киллерами, а стали маньяками

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Руслан Хамаров - в течение 2000-2003 годов убил 11 женщин в Бердянске на Запорожье. Он знакомился с жертвами в парке, в барах или на танцах, приглашал к себе домой, напоил водкой и занимался сексом. После этого выходил в коридор, брал самодельный нож, иногда молоток или бутылку, и убивал жертву. Затем занимался сексом с трупом. Тела сбрасывал в колодец возле дома. Его задержали в начале марта 2003 года по подозрению в убийстве супругов-пенсионеров. Тогда же признался правоохранителям, что в конце февраля после ссоры убил 17-летнюю девушку и сбросил ее тело в колодец. У нее остались муж и восьмимесячный ребенок. Через две недели Хамаров признался, что в колодце лежат тела еще 10 женщин. При этом он заявлял, что в его доме побывали сотни женщин, но убивал он только тех, что ему не понравились. Суд признал Хамарова вменяемым. Сейчас он отбывает пожизненное заключение. Ему 49 лет.

Автор: serial-killers.ru Уроженец Бердянска Руслан Хамаров с 2000 по 2003-й год убил 11 женщин. Тела сбрасывал в колодец

Юрий Кузьменко - жил в Боярке под Киевом. Работал столяром, имел жену и пасынка. Начинал с грабежей в столице и изнасилований. А первое убийство совершил в 2006 году. Тогда он предложил 20-летней женщине подвезти ее домой, а вместо этого отвез на заброшенный аэродром и изнасиловал. И пригрозила, что заявит на него в милицию, а он задушил ее и бросил труп на аэродроме. Позже маньяк, получивший впоследствии прозвище "Элвис", признался, что в момент убийства получил "необычный кайф". Далее началась серия убийств. При этом Кузьменко не волновал возраст жертвы - самой старшей женщине было около 90 лет. Он просто предлагал подвезти женщин, после чего завозил в глушь и насиловал. Пока полиция никак не могла выйти на Кузьменко, обсуждался вариант забора крови у всего мужского населения Киевской области. Были проверены более 10 тыс. человек, тысячи авто, но поиски не дали результата.

Автор: my-kiev.com Юрий Кузьменко жил в Боярке под Киевом вместе с женой и пасынком. Работал столяром, ни в чем подозрительном ранее не был замечен. Поэтому семья маньяка не могла поверить, что все эти годы жила под одной крышей с монстром

Последней жертвой маньяка стала молодая девушка, Анна, которой он также предложил подвезти до дома. Позже выяснилось, что убийца и жертва были дальними родственниками. Полиции удалось выйти на его след благодаря случайному свидетелю, который запомнил марку авто, цвет и фрагмент госномера. Это произошло в 2009-м.

Во время задержания Кузьменко заявил правоохранителям, что рад, что его поймали, поскольку жажда убийств была уже слишком сильной. Признался в 206 убийствах. Следствие смогло доказать 14. Получил пожизненное заключение. Отбывает наказание и помогает в поимке других маньяков.

Автор: my-kiev.com Юрий Кузьменко признался в 206 убийствах. Следствие смогло доказать 14. Получил пожизненное заключение

Александр Сергов - 21-летний "убийца-гитлеровец". 20 апреля 2010 года, в день рождения Гитлера, он убил в Чернигове трех человек, одного мужчину покалечил. Его почерк - отрубленная голова. Последней жертве удалось выжить. 45-летний Валерий Якименко смог отбиться от нападающего, а затем помог составить фоторобот. Убийцу признали невменяемым и отправили на лечение в единственную в Украине психиатрическую клинику со строгим наблюдением, что в городе Днепр. В мае прошлого года комиссия врачей-психиатров впервые попросила изменить для Александра принудительные меры медицинского характера на более мягкие. Ведь его состояние улучшилось и теперь он не является особо опасным для окружающих. Поэтому его пребывания в медицинском учреждении со строгим наблюдением - нецелесообразно. Решением суда Сергова отправили на дальнейшее лечение в Черниговскую областную психоневрологическую больницу, где он находится с 11 августа 2020 года в отделении с усиленным наблюдением.

Автор: cheline.com.ua В 2010 году Чернигов был на ушах из-за «убийцы с лопатой». Именно так тогда окрестили 21-летнего Александра Сергова, который за сутки убил трех черниговских пенсионеров. Еще оного мужчину искалечил

20 ноября 1990-го по дороге из магазина в российском Новочеркасске арестовали уроженца Сумщины - серийного убийцу, педофила, некрофила и каннибала 54-летнего Андрея Чикатило. На его счету 53 доказанных убийства: 21 мальчика в возрасте от 7 до 16 лет, 14 девочек в возрасте от 9 до 17 лет, 18 девушек и женщин. Сам преступник признался в 56 убийствах, а по оперативным сведениям, маньяком было совершено более 65 убийств в Ростовской области и других регионах Советского Союза.