Самоубийство контрактницы на АЭС: что рассказали в полиции

В Запорожье на территории АЭС застрелился военнослужащая. Фото: npu.gov.ua

33-летняя военная, которую нашли застреленной на территории Запорожской АЭС, служила по контракту.

Сегодня она заступила на дежурство и получила табельное оружие. Ее тело с огнестрельным ранением в голову обнаружили работники электростанции.

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В помещении военная была одна, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

На месте происшествия работают следователи. Дело расследуют как умышленное убийство с пометкой самоубийство.

2 марта на территории Запорожской АЭС застрелилась 33-летняя женщина. Все произошло на посту охраны. Погибшая - военнослужащая. Тело обнаружили около 13.00.