Самоубийца поджег себя с авто в гараже

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В Харькове 28-летний мужчина решил совершить самоубийство оригинальным способом.

Он залез в гараж и поджег свой автомобиль Honda Civic. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua.

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"В сухом, обугленном остатке: сжег свой автомобиль, сжег RAVON R4 из соседнего бокса, а сам остался жив и обгоревшим и попал в больницу", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Мужчина состоянии алкогольного опьянения поджег вещи на балконе многоквартирного дома на ул. Туполева в Киеве. Так решал конфликт с женой.