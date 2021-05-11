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вторник, 11 мая 2021 09:13

Самоубийца поджег себя с авто в гараже
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В Харькове 28-летний мужчина залез в гараж и поджег свой автомобиль. Самоубийцу спасли
Фото: t.me/h_saltovka
В Харькове 28-летний мужчина залез в гараж и поджег свой автомобиль. Самоубийцу спасли
В Харькове 28-летний мужчина залез в гараж и поджег свой автомобиль. Самоубийцу спасли
В Харькове 28-летний мужчина залез в гараж и поджег свой автомобиль. Самоубийцу спасли

В Харькове 28-летний мужчина решил совершить самоубийство оригинальным способом.

Он залез в гараж и поджег свой автомобиль Honda Civic. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua.

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"В сухом, обугленном остатке: сжег свой автомобиль, сжег RAVON R4 из соседнего бокса, а сам остался жив и обгоревшим и попал в больницу", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Мужчина состоянии алкогольного опьянения поджег вещи на балконе многоквартирного дома на ул. Туполева в Киеве. Так решал конфликт с женой.

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Дата
11
мая

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