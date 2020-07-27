Самолет упал на людей

27 июля исполняется 18 лет со дня Скниловской авиакатастрофы. Тогда погибли 77 человек. 28 из них - дети. Еще более 350 человек получили травмы. Фото: glavcom.ua

Сегодня исполняется 18 лет со дня Скниловской авиакатастрофы. Это крупнейшая в Европе авария в истории авиашоу по количеству жертв.

Субботнего дня 27 июля 2002 года на военном аэродроме "Скнилов" во Львове во время авиашоу, посвященного 60-летию 14 авиационного корпуса Военно-воздушных сил Украины, на людей упал самолет Су-27. Опытные пилоты не смогли выполнить фигуру высшего пилотажа "полупетлю". Борт сначала зацепил дерево, дальше крылом землю, несколько раз перевернулся, врезался в толпу зрителей и загорелся. Погибли 77 человек. 28 из них - дети. Еще более 350 человек получили травмы.

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Виновниками трагедии назвали пилотов - полковника Владимира Топонаря и второго пилота полковника Юрия Егорова, которые в тот день выполняли фигуры высшего пилотажа. Оба пилота успели катапультировались и получили лишь незначительные травмы.

Расследованием авиакатастрофы занималась Генеральная прокуратура Украины и специальная комиссия Министерства Обороны Украины. К ответственности за трагедию было непосредственно привлечены 10 человек, из которых 5 были оправданы. Лиц, причастных к авиашоу, и летчиков были признаны виновными в совершении аварии из-за халатности и невыполнения плана полета. Никто из обвиняемых своей вины в трагедии не признал.

Ежегодно в этот день, 27 июля, в часовне, которую построили после трагедии возле аэродрома, служат панихиду. Туда родные и близкие приходят с портретами погибших.