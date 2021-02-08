Сам лег на рельсы: мужчину раздавила электричка

Мужчина на пути лег сам Фото: pixabay.com

На Харьковщине под колесами поезда погиб 49-летний мужчина.

На пути он лег сам, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

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"Сообщение о том, что 7 февраля около 9:25 в поселке Андреевка электропоезд сообщением Константиновка-Харьков совершил наезд на мужчину, поступило в отдел полиции номер 1 Изюмского районного управления полиции. Предварительно установлено, что погибший внезапно выбежал перед поездом и лег на путь. От полученных травм погиб на месте ", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство. Обстоятельства трагедии выясняются.

В селе Васищево на Харьковщине 38-летний машинист поезда Ужгород - Лисичанск сбил неизвестную 3 февраля около 23:30. Женщина внезапно выбежала перед поездом и легла головой на рельсы.