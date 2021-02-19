Шакалы до костей разорвали женщину: 18+

В Одесской области стая шакалов разодрала женщину до костей.

Инцидент произошел в селе Базарьянка в Татарбунарском районе. Об этом сообщает сайт города Черноморска 04868.ua. Информацию сайта также подтвердил депутат районного совета Алексей Логинов.

Отмечается, что один из жителей заметил, как стая шакалов рвала что-то зубами на берегу.

Автор: 04868.com.ua В Одеській області зграя шакалів роздерла жінку до кісток

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"Присмотрелся, а их добыча - это человеческое тело. Его они разорвали до костей", - рассказывает очевидец.

В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной смерти женщины - была ли она жива до момента нападения хищниками. Труп женщины направлен на экспертизу.

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