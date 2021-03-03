С занятий - в операционную: 17-летнего лицеиста избил воспитатель

В Чернигове воспитатель избил 17-летнего лицеиста. Парня прооперировали. Фото: pixabay.com

В Черниговском лицее с усиленной военно-физической подготовкой помощник воспитателя избил 17-летнего лицеиста, после чего он пережил сложную операцию.

Инцидент произошел во время вечерней проверки. Об этом сегодня, 3 марта, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Установлено, что во время вечерней проверки помощник воспитателя нанес сильный удар кулаком воспитаннику лицея. Через несколько дней во время занятий подростку стало плохо, его госпитализировали и прооперировали", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время операции лицеисту удалили поврежденный орган. Какой именно, подробности и состояние парня остаются конфиденциальными.

Полиция открыла уголовное производство. Помощнику воспитателя лицея грозит до 8 лет тюрьмы.

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