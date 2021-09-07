С Украины пытались вывезти зерно на $7 млн

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В Черноморском порту правоохранители разоблачили схему незаконного вывоза зерна с территории Украины на $7 млн.

Инцидент произошел 7 сентября. Получателем значилась иностранная компания, которая задолжала Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины за поставленный ранее груз. ГПЗКУ снова продавала зерно без предоплаты по заниженным ценам, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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В порту и на складах теперь работают следователи, открыто уголовное производство.

Это не первая схема ГПЗКУ. К этому чиновники закупали на кредитные деньги, взятые под гранты, зерно в подставных фирм. Потом продавали зерно связанным корпорацией компаний за рубежом, сообщила полиция. Стоимость товара чиновники специально снижают, а предоплату не проводят. Такие операции приводят к растрате имущества государственной корпорации.