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четверг, 18 февраля 2021 10:35

С реки вытащили тела мужчины и женщины
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На Днепропетровщине из водоема достали тела мужчины и женщины, которые переходили реку по льду и провалились
Фото: dp.dsns.gov.ua
На Днепропетровщине из водоема достали тела мужчины и женщины, которые переходили реку по льду и провалились
На Днепропетровщине из водоема достали тела мужчины и женщины, которые переходили реку по льду и провалились
На Днепропетровщине из водоема достали тела мужчины и женщины, которые переходили реку по льду и провалились

В селе Каменка Апостоловского района Днепропетровской области из водоема достали тела 59-летнего мужчины и 60-летней женщины 17 февраля.

Переходили реку по льду и провалились, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Поступило сообщение от правоохранителей о том, что 2 человека, пересекая реку Каменка, провалились под лед и погибли. Их тела находились на расстоянии 10 метров от берега", - сказано в сообщении.

Спасатели с помощью резиновой лодки, багра, топора и веревки вытащили из-под льда погибших. Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

На пруду в Красилове на Хмельнитчине двое товарищей 25 и 32 лет провалились под лед. Прохожие увидели утопающих и вызвали спасателей. Младшего из мужчин спасти не удалось.

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