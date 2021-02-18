С реки вытащили тела мужчины и женщины

Фото: dp.dsns.gov.ua

В селе Каменка Апостоловского района Днепропетровской области из водоема достали тела 59-летнего мужчины и 60-летней женщины 17 февраля.

Переходили реку по льду и провалились, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Утопленник вмерз в лед

"Поступило сообщение от правоохранителей о том, что 2 человека, пересекая реку Каменка, провалились под лед и погибли. Их тела находились на расстоянии 10 метров от берега", - сказано в сообщении.

Спасатели с помощью резиновой лодки, багра, топора и веревки вытащили из-под льда погибших. Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

На пруду в Красилове на Хмельнитчине двое товарищей 25 и 32 лет провалились под лед. Прохожие увидели утопающих и вызвали спасателей. Младшего из мужчин спасти не удалось.