С реки достали тело женщины с привязанным камнем

В Николаевской области в реке нашли труп женщины. Фото: rybalka.com

В селе Трихаты Николаевской области из реки достали труп женщины, к которому был привязан камень.

Страшную находку обнаружили рыбаки в четверг, 1 августа. Об этом сообщают "Новости-N".

Как отмечается, на вид погибшей примерно 45-50 лет. На поясе у нее была привязана веревка, а к ней большой камень, который не позволял телу всплыть.

Сейчас правоохранители выясняют, как долго труп находился в воде, а также обстоятельства и причины смерти.

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