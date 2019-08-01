С реки достали тело женщины с привязанным камнем

В селе Трихаты Николаевской области из реки достали труп женщины, к которому был привязан камень.
Страшную находку обнаружили рыбаки в четверг, 1 августа. Об этом сообщают "Новости-N".
Как отмечается, на вид погибшей примерно 45-50 лет. На поясе у нее была привязана веревка, а к ней большой камень, который не позволял телу всплыть.
Сейчас правоохранители выясняют, как долго труп находился в воде, а также обстоятельства и причины смерти.
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В Деснянском районе Киева нашли мертвого мужчину. Тело лежало у перрона станции Черниговская.
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