"С разбойными нападениями у нас ситуация, как в "лихие 90-е", - глава Нацполиции Князев

Количество преступлений уменьшилось, но процент раскрытых остается низким. Фото: УНН

Количество преступлений в 2017 году, по сравнению с прошлым годом уменьшилось. Однако количество раскрытых дел и сейчас является неудовлетворительным. Рассказал руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Сообщил он в интервью "Обозреватель".

По словам руководителя Нацполиции, в целом количество преступлений несколько уменьшилось. В этом году произошло почти на тысячу меньше разбойных нападений чем в прошлом году. Однако количество раскрытых дел все равно далеко от идеальных показателей. Хотя и разоблачено на 12% больше преступлений, показатель все равно остался низкий.

"В 2016 году произошло 3560 разбойных нападений - самое крупное количество за последние 5 лет. Страшный, резкий рост. А теперь цифры, которые нужно всегда называть и я их скрывать не намерен. В 2016 году было раскрыто 49% разбойных нападений. В этом году из 2663 разбоев мы раскрыли 1621 преступление. И хотя это 61% от совершенных, я недоволен ", - рассказывает Князев.

Также руководитель полиции заявил, что до конца года будет раскрыто максимум 1800 уголовный дел о разбойных нападениях. Эта цифра не намного выше прошлогоднего показателя в 1740. Однако, он заверил, что правоохранители должны решить свои внутренние проблемы, поскольку всем известно "что мешает плохому танцору ...".

Большое количество ограблений сильно бьет по имиджу правоохранительных органов. Больше ограблений произошло в Киеве, Одессе и Днипре - в городах, где высокая концентрация богатых людей.

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"В 2016 году был пик - 25 500 грабежей! Такого количества не было в 90-х. Кто преступники - люмпены, те, которым хочется есть, дезертиры, которые не хотят идти в армию. Бывает, что и отслужили - вошли во вкус непонятно чего ... Короче, люди не работают. "Стой, руки вверх!" и цепочку содрал. За 11 месяцев 2017 совершено 16 000 грабежей - на девять тысяч меньше. На 40% спад грабежей! Вот где реальная работа полиции превенции и уголовной полиции, следствия. Теперь о раскрытии. Из 25 000 зарегистрированных в прошлом году грабежей раскрыли 6 300. Это фиаско. Это катастрофа! В этом году раскрыли на 250 больше - нечем хвастаться, но так провели профилактику, что преступлений уже на девять тысяч меньше ". - рассказывает руководитель Национальной полиции.

Еще одним проблемным местом Князев назвал кражи.

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"Этот вид преступлений - лакмусовая бумажка социального состояния общества. И вот смотрю - как по совершенным, так и по раскрытым (это учитывая все субъективные факторы, со всеми обвинениями в сокрытии и т.д.). В 2016 году было совершено 303 000 краж! А за 11 месяцев 2017 года - 254 000. На 50 000 меньше. Но это не потому, что мы стали лучше, а потому что изменили подход к работе. Вернее, вернулись к пониманию, что нужно работать ", - подытожил Сергей Кнезев.

Князев назвал главную победу Нацполиции.