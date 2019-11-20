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среда, 20 ноября 2019 09:39

С разбитым черепом и веником на шее: в Киеве нашли труп мужчины
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В Киеве на Подоле нашли труп мужчины с пробитой головой и веником на шее
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве на Подоле нашли труп мужчины с пробитой головой и веником на шее
В Киеве на Подоле нашли труп мужчины с пробитой головой и веником на шее
В Киеве на Подоле нашли труп мужчины с пробитой головой и веником на шее
В Киеве на Подоле нашли труп мужчины с пробитой головой и веником на шее

Ночью 20 ноября в Киеве на ул. Введенской, 15 прохожий наткнулся на окровавленный труп мужчины.

Голова погибшего была разбита, лежала рядом с большим камнем, на котором было видно явные следы крови. Кровавые следы на асфальте видно в радиусе 1 м. На шее трупа лежал веник. Рядом - разбросаны личные вещи, пишет Информатор.

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Мужчина был в грязных штанах и с обнаженным торсом. Предварительно, его кофта валялась рядом.

Личность погибшего не установлена. На вид ему около 30 лет. Все обстоятельства смерти устанавливают полицейские.

В Дарницком районе обнаружили труп неизвестного мужчины. Документов при нем не было. Однако рядом с телом нашли несколько денежных купюр, а на лице у мужчины была SIM-карта. Обувь нашли за углом, а сам он лежал в носках.

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Дата
20
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