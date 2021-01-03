С пакетом на голове и в наручниках: в Турции нашли мертвой 25-летнюю украинку

Девушка не выходила на связь с матерью с 30 декабря. Фото: strana.ua

В Турции под Бодрумом в своем доме найшли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую.

Женщину обнаружили на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове и со скованными за спиной руками в наручниках. Об этом сообщает strana.ua.

По данным правоохранителей, украинка умерла несколько дней назад.

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"Новицкая не выходила на связь с 30 декабря, а уже 2 января ее мать обратилась к соседям с просьбой проверить, все ли в порядке с дочкой. Когда дверь дома никто не открыл, соседи обратились в полицию, которая проникла в дом и обнаружила там тело гражданки Украины", - говорится в сообщении.

Новицкая жила одна в коттеджном городке в районе Ескичешме возле Бодрума.

По одной из версий, ее мог убить бойфренд. Но правоохранители рассматривают и другие версии.

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