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пятница, 11 февраля 2022 19:55

С оборонного предприятия похитили оборудование для самолетов "СУ"

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С оборонного предприятия похитили оборудование для самолетов &quot;СУ&quot;
По факту кражи зарегистрировали уголовное производство. Фото: pixabay.com

С оборонного предприятия в Киеве похитили оборудование для самолетов семейства "СУ".

Преступники тщательно готовили кражу и совершили ее несмотря на "усиленные меры технической защищенности", говорится в официальном заявлении Государственного концерна "Укроборонпром" в Facebook.

"В ночь на 9 февраля с одного из цехов АО "Киевский завод "РАДАР" неустановленные лица похитили отдельные блоки радиоэлектронного оборудования, что используется в самолетах "СУ". Больше всего которых на вооружении в РФ", - говорится в сообщении.

По факту кражи зарегистрировали уголовное производство и проводят досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

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Сумма нанесенного предприятию ущерба уточняется.

"Укроборонпром и завод "РАДАР" оказывают всестороннее содействие правоохранительным органам в расследовании этого уголовного правонарушения и других фактов незаконного проникновения на территорию предприятия, что имели место ранее", - добавляют в концерне.

В феврале прошлого года директора Шосткинского завода "Звезда", входящего в госконцерн "Укроборонпром", задержали на взятке. Чиновник требовал $5 тыс. за заключение договора хранения имущества и в дальнейшем - заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода.

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Дата
11
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