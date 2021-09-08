"С обеда в отключке": обнародовали звонок бабушки 7-летнего погибшего в "скорую"

В Черкассах обнародовали запись телефонного разговора диспетчера Центра экстренной медицинской помощи и 51-летней Виктории Лясовой. Она баба 7-летнего Андрея, который с тяжелыми травмами попал в больницу и через две недели умер, не приходя в сознание.
Запись включили представители областной прокуратуры во время брифинга.
Виктория Лясова позвонила в "скорую" 24 августа. Попросила прислать бригаду, поскольку ее внуку стало плохо. Когда произошла травма - не смогла сказать.
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Общение Виктории Лясовои с диспетчером:
- Что у вас произошло? (Диспетчер)
- У меня у ребенка черепно-мозговая травма. Я так считаю. (Виктория Лясова)
- Когда произошла травма? (Диспетчер)
- Не знаю, честно говоря.
- Ну вчера, позавчера, сегодня? (Диспетчер)
- Вчера или позавчера.
- Сколько ребенку? (Диспетчер)
- Семь лет.
- Болит голова, рвота - что у ребенка? (Диспетчер)
- Не было у него ни рвоты, ничего. Он отказывается есть уже третий день, два дня только воду пьет. А сегодня он просто с обеда в отключке.
- Он без сознания? (Диспетчер)
- Он как бы спит.
- На ваши оклики реагирует? (Диспетчер)
- Плохо.
- А почему вы подозреваете у него травму головы? (Диспетчер)
- Он часто падает, то на виноград вылезет, то еще куда-то.
После этого медик "скорой" записала личные данные мальчика и адрес и направила туда бригаду.
7-летний Андрей из Черкасс умер в областной детской больнице 5 сентября в 18:00. Туда его привезла "скорая" 24 августа. Был в коме. Имел гематому в голове, травмы губы, ушей и полового органа. На теле были пролежни. Бабушка парня, Виктория Лясова, рассказывала, что мальчик упал с кучи кирпича и она сама лечила его пять дней. Медики две недели боролись за жизнь ребенка, но тщетно.
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