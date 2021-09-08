"С обеда в отключке": обнародовали звонок бабушки 7-летнего погибшего в "скорую"

Викторию Лясову из Черкасс будут судить за смерть названного внука 7-летнего Андрея. Мальчик якобы травмировался, когда гостил у нее. Однако женщина скорую помощь вызвала не сразу. И не смогла назвать причину и обстоятельства травмирования ребенка. Фото: скриншот

В Черкассах обнародовали запись телефонного разговора диспетчера Центра экстренной медицинской помощи и 51-летней Виктории Лясовой. Она баба 7-летнего Андрея, который с тяжелыми травмами попал в больницу и через две недели умер, не приходя в сознание.

Запись включили представители областной прокуратуры во время брифинга.

Виктория Лясова позвонила в "скорую" 24 августа. Попросила прислать бригаду, поскольку ее внуку стало плохо. Когда произошла травма - не смогла сказать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бабушку мальчика, которого пытали, объявляли в розыск

Общение Виктории Лясовои с диспетчером:

- Что у вас произошло? (Диспетчер)

- У меня у ребенка черепно-мозговая травма. Я так считаю. (Виктория Лясова)

- Когда произошла травма? (Диспетчер)

- Не знаю, честно говоря.

- Ну вчера, позавчера, сегодня? (Диспетчер)

- Вчера или позавчера.

- Сколько ребенку? (Диспетчер)

- Семь лет.

- Болит голова, рвота - что у ребенка? (Диспетчер)

- Не было у него ни рвоты, ничего. Он отказывается есть уже третий день, два дня только воду пьет. А сегодня он просто с обеда в отключке.

- Он без сознания? (Диспетчер)

- Он как бы спит.

- На ваши оклики реагирует? (Диспетчер)

- Плохо.

- А почему вы подозреваете у него травму головы? (Диспетчер)

- Он часто падает, то на виноград вылезет, то еще куда-то.

После этого медик "скорой" записала личные данные мальчика и адрес и направила туда бригаду.

7-летний Андрей из Черкасс умер в областной детской больнице 5 сентября в 18:00. Туда его привезла "скорая" 24 августа. Был в коме. Имел гематому в голове, травмы губы, ушей и полового органа. На теле были пролежни. Бабушка парня, Виктория Лясова, рассказывала, что мальчик упал с кучи кирпича и она сама лечила его пять дней. Медики две недели боролись за жизнь ребенка, но тщетно.